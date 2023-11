Catania – Turris 2-1 – Crisi senza fine, corallini sconfitti allo scadere

Ormai non fa più notizia, perde ancora una volta la Turris.

Ancora una brutta prestazione dei corallini, soprattutto nel primo tempo, dove il Catania avrebbe potuto realizzare più di un gol, ma si accontenta della rete di Curado di testa, da calcio d’angolo.

Nella seconda frazione, si abbassano i ritmi pareggia la Turris con la prima gioia in campionato di De Felice subentrato ad uno spento Maniero.

Nulla da fare però, ancora una volta da angolo, i padroni di casa, all’ultima azione passano in vantaggio con Bouah.

Primo tempo

Al 7′ subito grandissima occasione per il Catania. Silvestri verticalizza per Di Carmine, inspiegabile il buco al centro della difesa, ma l’attaccante dei padroni di casa calcia fuori di pochissimo.

Al 15′ ancora una clamorosa chance per il Catania. Dopo un rimpallo in area di rigore, il pallone arriva a Di Carmine che calcia da pochi passi, ma Fasolino si supera e para.

Al 16′ risposta della Turris. Scambio tra Maniero e D’Auria con quest’ultimo che calcia dal limite dell’area di rigore, palla fuori.

Al 21′ grandissima azione della Turris con Giannone che riesce ad arrivare a calciare, il pallone finisce oltre il palo.

Al 32′ ancora pericoloso Di Carmine. Grandissima giocata di Chiricò che libera il terzino per il cross, lo effettua e sul secondo palo Di Carmine riceve, ma manda oltre il palo di poco.

Al 39′ la sbloccano i padroni di casa. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, stacca più in alto di tutti Curado e realizza.

Secondo tempo

Al 46′ parte forte il Catania. Chiricò calcia dal limite, respinge Fasolino e Di Carmine sul tap-in segna. L’arbitro però annulla per offside.

Al 50′ Turris pericolosa. D’Auria cambia gioco per Giannone che stoppa e serve a rimorchio Contessa, il tiro è lento e blocca senza difficoltà il portiere.

Al 75′ pareggia la Turris. Bello scambio sulla destra tra Nocerino e Cum, quest’ultimo crossa per De Felice che pareggia.

Al 97′ la vince il Catania. Allo scadere, angolo dalla destra, Bouah stacca di testa e segna il gol del vantaggio.