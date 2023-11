Turris – Cerignola 1-1 – I corallini non sanno più vincere, Guida in extremis evita un’altra sconfitta

Smuove un po’ la classifica la Turris col pareggio in extremis trovato da Guida.

I corallini giocano una buona partita, ma non riescono mai a concretizzare in rete, le potenziali occasione avute. Negli ultimi 20 metri è sempre mancato l’ultimo passaggio per la squadra di Caneo.

Ospiti quasi mai pericolosi, tranne quando c’è stato l’ennesimo svarione difensivo da parte della Turris, che ha portato al vantaggio del Cerignola.

Nel secondo tempo stesso copione della prima frazione di gioco. A venti minuti dal termine, Maniero ha l’occasione per pareggiare grazie ad un rigore, ma spreca.

Nel finale, trova il pari Guida, appena entrato in campo.

Primo tempo

Al 6′ Turris pericolosa. Ci prova Franco dai 25 metri, ma Kaprikas si supera e manda in angolo.

Al 32′ cross al centro di Contessa, stacca Cum sul secondo palo, ma Kaprikas blocca.

Al 42′ vantaggio del Cerignola. D’Andrea si trova inspiegabilmente da solo in area dopo un cross dalla destra, e di testa batte Fasolino.

Al 46′ clamorosa occasione per la Turris. Franco imbuca in profondità Cum che la mette forte e tesa al centro, ma nessuno riesce ad appoggiare in rete.

Secondo tempo

Al 49′ clamorosa occasione per il Cerignola.

Dagli sviluppi di un corner dalla destra, buco nell’area di rigore biancorossa, e Malcore spedisce fuori ad un passo dalla porta su sponda di D’Andrea.

Al 54′ risponde la Turris con Giannone che riceve un cross dalla sinistra e in sforbiciata colpisce. Blocca il portiere.

Al 65′ ci prova Scaccabarozzi dal limite. Palla alta.

Al 70′ ancora pericolosi i corallini. Punizione dai 25 metri, calcia Franco, il pallone però sfiora il palo.

Al 73′ rigore Turris.

Al 74′ sbaglia il rigore Maniero che calcia alla destra di Kaprikas che intuisce e blocca.

La 92′ pareggia la Turris con Guida che riceve in area e sul secondo palo appoggia in rete.