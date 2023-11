Turris – Monopoli: 0-1. Caneo: ‘È importante restare uniti, non posso dire che oggi meritavamo di perdere’

Ecco le parole di Caneo dopo il ko interno con il Monopoli.

Su chi è venuto meno: “Dobbiamo fare queste partite che ci danno la possibilità a bocce ferme di pianificare e giudicare senza alcun tipo di pregiudizio. È importante che siamo uniti. Non posso dire che meritavamo di perdere, oggi gira tutto male, sono otto partite che ci gira tutto male.

Sulle sensazioni che ha sulla squadra: “Le mie sensazioni erano positive anche prima del ritiro. Dal mio punto di vista, noi vincevamo, poi qualcosa ha destabilizzato l’ambiente. Tutti noi dicevamo che prendevamo troppi gol e questo ha destabilizzato la squadra. Tutto questo ha inciso sulla nostra mentalità e sulla nostra identità di gioco”.

A livello personale: “È frustrante, ma lo è per tutta la squadra, non si riesce più ad avere fiducia nell’accorciare in avanti.”