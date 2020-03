Casoria – Scoperto mentre spacciava droga, arrestato 23enne

Ieri sera gli agenti del commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giovanni Pascoli II Traversa un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un muretto lungo la strada, l’ha consegnata a una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendo la somma di 245 euro e hanno trovato, occultato dietro il muro, un sacchetto con 34 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 32 grammi e 11 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 12 grammi.

Gaetano Iodice, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.