Ercolano – Abbattuti tre pini a via Benedetto Cozzolino, Buonajuto: “Chi ha fatto questo è un criminale che ha rischiato di provocare una strage” [FOTO]

“È una follia che qualcuno ieri sia sceso in strada e abbia provato ad abbattere tre pini. Siamo sul posto per eliminare i rischi per pedoni ed automobilisti e per riaprire al più presto via Benedetto Cozzolino”. Così tramite la propria pagina Facebook il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Oltre ad essere un folle, chi ha fatto questo è un criminale che ha rischiato di provocare una strage, prosegue Buonajuto. Spero che la Polizia riesca presto a scovarlo grazie a immagini e testimonianze per fargli pagare questa follia criminale. Di questi tempi, mancava solo il pazzo che si mette a tagliare gli alberi per strada… Grazie al vicesindaco Fiengo, alle Forze dell’Ordine e a tutto il personale che sta lavorando senza sosta per ridurre il disagio.