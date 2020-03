Napoli – Sorpreso a spacciare, fermato 26enne gambiano

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Principe Umberto I un uomo che stava consegnando qualcosa a un giovane in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendo 11 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 25 grammi e la somma di 35 euro.

S.N., 26enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.