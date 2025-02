Carceri – Buonajuto e Giachetti (IV): “Chiusura dell’ICAM a Lauro grave errore che comprime diritti”

“La chiusura dell’ICAM di Lauro, unica struttura del Mezzogiorno che consente alle madri detenute di vivere con i propri figli in un ambiente più umano, è una scelta sbagliata e che contrae i diritti delle persone. Questa realtà, inaugurata nel 2016, durante il governo Renzi, con un importante investimento, garantiva un modello di detenzione rispettoso dei diritti dei minori, per ridurre al minimo il trauma di vivere all’interno un carcere. Smantellare l’ICAM significa fare un enorme passo indietro.” Afferma Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano e Vicepresidente ANCI con delega alla giustizia e legalità.

Per il deputato Roberto Giachetti: “La chiusura dell’ICAM di Lauro rappresenta un arretramento inaccettabile. Quelle strutture sono fondamentali per garantire ai bambini un ambiente dignitoso che gli consenta di vivere accanto alle madri, pur nel rispetto della giustizia. È impensabile che quanto costruito venga smantellato e che le detenute madri del mezzogiorno siano costrette a trasferirsi al Centro o al Nord, allontanandosi dalle proprie famiglie e dai propri affetti, essenziali per un efficace percorso di reinserimento”.