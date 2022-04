Campobasso – Turris: 3 – 3. Corallini ancora beffati nel finale

Finisce in pari il match tra Campobasso e Turris, coi padroni di casa che acciuffano il pareggio al minuto 93, grazie al terzo rigore, il secondo in 45 minuti.

Primo tempo

Al 7′ si sblocca la partita. La Turris è in vantaggio con Leonetti che riceve un lancio da Bordo e solo davanti al portiere non sbaglia.

Al 15′ Mercai si divora il pareggio calciando dall’interno dell’area piccola dopo aver ricevuto un passaggio da Bontà.

Al 25′ rigore per il Campobasso, il direttore di gara fischia un tocco di braccio di Varutti.

Al 26′ Liguori realizza il rigore. Pareggia il Campobasso.

Al 38′ torna in vantaggio la Turris con Tascone che riceve in area di rigore da Santaniello, controlla e calcia alle spalle di Raccichini.

Secondo tempo

Si riprende dopo circa 40 giorni dalla sospensione del match.

Al 46′ Leonetti si trova a tu per tu col portiere, ma si divora un gol clamoroso che avrebbe chiuso la partita.

Al 58′ pareggio del Campobasso. Cross dalla sinistra, Loreto non riesce ad allontanare, il pallone arriva a Liguori che calcia sul primo palo e pareggia i conti.

Al 60′ vicino alla rimonta il Campobasso con Rossetti che calcia dai 20 metri, ma il pallone sfiora la traversa.

Al 64′ ancora rigore per il Campobasso, dal dischetto Rossetti ma Perina neutralizza il penalty.

Al 79′ Turris in vantaggio con Loreto che viene servito in area da Pavone e batte l’estremo difensore di casa.

Al 93′ terzo rigore, stavolta calcia Emmausso che pareggia.