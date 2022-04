Campobasso – Turris: 3-3. Le parole di Di Nunzio: “C’è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti, abbiamo la consapevolezza di dover fare di più”

Dopo la gara tra CAMPOBASSO e Turris, ai microfoni c’è Di Nunzio, dopo che il tecnico Caneo, ha deciso di non presentarsi ai microfoni.

“C’è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti, abbiamo la consapevolezza di dover fare di più.”

Sul calo avuto nel girone di ritorno: “Abbiamo fatto un grande girone di andata, le defezioni non devono essere un’alibi, però si sa che il girone di ritorno in Serie C è tutta un’altra cosa. Non credo che la squadra si sia adagiata.”

Sui playoff: “Credo che abbiamo le energie mentali per arrivarci, se non le abbiamo, le dobbiamo trovare.”