Avellino – Turris: 1 – 0. I corallini assaporano la vittoria, ma sul finale Di Gaudio li beffa

Turris beffata nel finale da un gol di Di Gaudio.

Gli uomini di Caneo, nonostante le tante assenze, non sfigurano ad Avellino sfoderando una bella prestazione.

Ai corallini manca un rigore che sicuramente farà discutere.

Primo tempo

Al 27′ Finardi appoggia a Longo che calcia dal limite dell’area, ma il pallone finisce alto.

Al 32′ Kanoute la mette al centro, arriva a rimorchio Mignanelli che calcia ma trova l’opposizione di Perina.

Al 40′ Kragl riceve un cross dalla destra e calcia a botta sicura, ma il pallone finisce alto.

Secondo tempo

Al 53′ ottima occasione per la Turris. Loreto raccoglie il pallone in area di rigore e calcia, tiro ribattuto, il pallone torna sui suoi piedi e la mette al centro per Longo che viene fermato fallosamente in area di rigore, ma l’arbitro non è dello stesso avviso e non decreta il calcio di rigore per i corallini.

Al 61′ occasionissima per i padroni di casa. Murano raccoglie di testa un cross dalla sinistra ma manda clamorosamente fuori il pallone.

Al 81′ Bove dall’interno dell’area di rigore arriva in spaccata sul pallone ma non trova la porta.

Al 85′ grandissima giocata di Giannone che salta Aloi, arriva sul fondo e la mette a rimorchio per Tascone che spreca mandando alto.

Al 86′ gol sbagliato, gol subito. Di Gaudio riceve nella trequarti avversaria, arriva al limite dell’area, calcia e trova il vantaggio.

Il tabellino:

AVELLINO-TURRIS 1-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco (24’st Carriero), Aloi, Kragl (43’st Mastalli), Mignanelli (31’st Tito); Kanoute (24’st Di Gaudio), Murano (31’st Plescia). All: Gautieri. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Chiti, Dossena, Matera, Micovschi.

TURRIS (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga (42’st Pavone), Di Nunzio; Ghislandi (34’st Nunziante), Zampa (18’st Tascone), Bordo, Finardi (18’st Franco), Loreto; Leonetti (34’st Giannone), Longo. All: Caneo. A disp: Abagnale, Esempio, Santaniello, Zanoni, Lame, Varutti, Iglio.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino.

NOTE: ammoniti Zampa, Aloi, De Silvestri, Leonetti, Finardi, Plescia.