Brindisi – Squalo azzurro di oltre un metro fa capolino tra gli scogli: paura in spiaggia

Uno squalo azzurro, meglio noto come verdesca, ha fatto capolino in pochi centimetri d’acqua, tra gli scogli e lo stupore dei bagnanti. L’episodio si è verificato domenica mattinata a Brindisi, in località Granchio Rosso mentre alcuni bagnanti erano intenti ad ammirare le acque cristalline del lungomare nord di Brindisi. Molto probabilmente lo squalo cercava del cibo proprio tra le insenature di Punta del Serrone. L’esemplare che è stato immortalato da un cittadino, sarebbe stato lungo circa un metro e mezzo. Non è la prima volta che accade: squali azzurri vengono avvistati spesso sia nell’Adriatico sia nello Jonio. Si tratta infatti di una specie presente in maniera pressochè costante nei nostri mari, che si trova sia nelle acque tropicali che temperate. Lo squalo azzurro vive perlopiù al largo, ma di tanto in tanto si avvicina alla costa, ma non rappresenta assolutamente un pericolo per gli esseri umani. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’avvistamento di questi esemplari, sono eventi piacevoli, che fanno breccia anche nel cuore dei più piccoli. Diverso è invece quando si ha a che fare con una specie il cui nome evoca terrore e morte: stiamo parlando dello squalo. Di seguito il video del pescecane che ha fatto improvvisamente capolino tra gli scogli: https://www.itemfix.com/v?t=j82gxe&jd=1