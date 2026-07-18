Castellammare – Spaccio, arrestato 43enne

Castellammare di Stabia: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale Europa a Castellammare di Stabia, hanno notato una bici con a bordo un soggetto che si aggirava con fare sospetto e, pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 20 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi e di 4 involucri contenenti circa 20 grammi di hashish.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 90 grammi, ben 14 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 900 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 18 luglio 2026