Afrika Bambaataa in concerto a Napoli

Napoli. Afrika Bambaataa torna a Napoli: la tournée europea del rapper americano fa tappa al Riva di Pozzuoli. Appuntamento con la grande musica internazionale il prossimo sabato 4 marzo: a 4 anni dall’ultimo live napoletano, la leggenda dell’hip hop torna in città per la sua unica data italiana, accompagnato dallo storico MC Whipper Whip.

L’evento è organizzato da Musicology, in collaborazione con il Riva Club di Pozzuoli e coincide con i festeggiamenti per i primi 10 anni di attività’ di Musicology, etichetta indipendente che dal 2013 promuove musica, cultura e arte all’ombra del Vesuvio.

“Afrika Bambaataa è uno dei tre padri fondatori dell’hip hop grazie al suo infinito contributo musicale e culturale – raccontano gli organizzatori di Musicology – In apertura e chiusura del concerto avremo altri artisti ad intrattenerci, tra i quali Lit con Jesa&B.I.JOEm, un collettivo che porta la musica e la cultura Afro a Napoli che daranno voce a culture e generi musicali che non trovano ancora spazio in questo momento nel Sud Italia’.