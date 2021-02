Afghanistan – Scontri tra esercito e talebani, almeno 27 morti

Almeno 16 membri delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi e altri due feriti nel corso di combattimenti con i talebani nel distretto di Khan Abad, nella provincia settentrionale afghana di Kunduz. Secondo fonti locali tra i talebani ci sono 11 morti e 6 feriti. Gli scontri sono iniziati la notte scorsa, quando i ribelli hanno attaccato una postazione delle forze di sicurezza. A seguito dei colloqui di pace in corso in Qatar in alcune aree si sono intensificati i combattimenti tra forze afghane e talebani.