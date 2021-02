Birmania – Scatta la legge marziale dopo il golpe: coprifuoco e divieto di proteste

Scatta la legge marziale in Birmania, in particolare in diverse zone di Mandalay, la seconda città del Paese. Agli abitanti sarà vietato protestare o riunirsi in gruppi di più di cinque persone. Inoltre entra in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino. Lo rendono noto le autorità locali. E’ la prima volta che il regime birmano lancia un duro avvertimento alla popolazione da quando sono iniziate le proteste dopo il colpo di Stato, sfociato con l’arresto della leader Aung San Suu Kyi.