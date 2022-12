Virtus Francavilla – Turris: 3-1. Incubo senza fine: corallini nel vortice dei play-out

Si chiude un 2022 da brividi per la Turris con una sconfitta in casa della Virtus Francavilla.

I corallini vanno alla pausa natalizia in piena zona playout, al contrario di quanto ci si auspicava ad inizio stagione.

Gli uomini di Di Michele, soffrono per tutta la prima frazione e difatti la chiudono sotto di una rete. Buona la reazione ad inizio ripresa, fino al raddoppio che ha distrutto le certezze della Turris. La chiude Patierno a mezz’ora dal termine.

All’ultimo minuto, la Turris trova il gol della bandiera con Stampete.

Primo tempo

Al 9′ Virtus Francavilla vicina al gol. Colpo di testa di Patierno su cross di Maiorino, che finisce di poco fuori.

Al 12′ ancora padroni di casa vicini al vantaggio. Perina sbaglia clamorosamente dagli sviluppi di un corner e Boccia salva sulla linea.

Al 22′ gol Francavilla. I padroni di casa passano in vantaggio con inserimento vincente in area di Murilo, che brucia Zampa ed insacca in semirovesciata su cross dalla destra.

Al 31′ Francavilla vicina al raddoppio con Patierno che da ottima posizione, non sfrutta il buco della retroguardia biancorossa e spreca.

Secondo tempo

Al 47′ ancora pericolosa la Virtus Francavilla con Paternò che riceve un cross, colpisce di testa, ma manda fuori.

Al 52′ clamorosa occasione per la Turris. Cross al centro di Finardi, Maniero colpisce di testa, ma Avella salva il risultato con una prodezza.

Al 55′ Murilo porta sul doppio vantaggio la Virtus Francavilla con un gran gol da fuori area che batte Perina.

Al 61′ errore di Zampa che regala il pallone a Murilo che entra in area e viene atterrato da Boccia. Calcio di rigore.

Al 62′ Patierno cala il tris. Dagli undici metri spiazza Perina.

Al 79′ cross al centro di Haoudi e Maniero colpisce la traversa.

Al 80′ Ercolano calcia dall’interno dell’area di rigore. Palla in angolo.

Al 94′ accorcia le distanze la Turris. Stampete realizza il primo gol in campionato con un tap-in dopo che il pallone era finito sul palo.