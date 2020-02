Vico Equense- Avevano 50 grammi di marijuana, arrestata coppia di fidanzati

A Vico Equense i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio m.g. e v.l.f., entrambi 31enni e di Piano di Sorrento.

I due –fidanzati e conviventi – sono stati fermati mentre percorrevano a bordo della loro auto la strada statale 145 in località Seiano. I carabinieri hanno notato che m.g. ha esitato alla loro vista e hanno deciso di controllare quell’auto.

Perquisiti, i militari hanno trovato nelle tasche della donna 50 grammi di marijuana. Il controllo è stato esteso anche a casa dei fidanzati. Lì è stato trovato un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Arrestati, i due sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.