Capodimonte-Rubano due portafogli sul bus, arrestati due borseggiatori [NOMI]

Ieri mattina un passeggero a bordo di un autobus di linea si è accorto che due uomini gli avevano sottratto il portafogli. I due, rendendosi conto di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga scendendo dal mezzo in via Santa Teresa degli Scalzi e sono stati seguiti dalla vittima che è riuscita ad attirare l’attenzione di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale che stava transitando nella zona. Gli agenti hanno così bloccato i malviventi rinvenendo indosso ad uno dei due il portafogli rubato e all’altro un coltellino a serramanico.

Antonio Rapuano, 66enne napoletano, e Giuseppe Licata, 66enne siciliano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato; il secondo è stato anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.