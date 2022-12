Verso Turris – Foggia: Le zone off limits

In considerazione della gara di campionato Lega Pro “Turris – Foggia” che si disputerà domenica 17 Dicembre 2022, alle ore 12.30 allo Stadio comunale “A. Liguori”, per ragioni di pubblica sicurezza e in ottemperanza dei parametri stabiliti dalla Prefettura di Napoli, si comunica ai cittadini la seguente disposizione relativa alla circolazione veicolare:

VIA DELLA REPUBBLICA : Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 09.30 alle ore 16.30; Divieto di circolazione veicolare dalle ore 10.30 alle ore 16.30;

: Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle alle Divieto di circolazione veicolare dalle alle PIAZZALE DELLA REPUBBLICA: Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 09.30 alle ore 16.30; Divieto di Circolazione veicolare dalle ore 10.30 alle ore 16.30;

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle alle Divieto di Circolazione veicolare dalle alle VIA MARESCA – da intersezione con via dell’Atletica a viale Ungheria – Divieto di Circolazione veicolare dalle ore 10.30 alle ore 16.30;

Divieto di Circolazione veicolare dalle alle VIA IGNAZIO SORRENTINO: Divieto di Circolazione veicolare – eccetto i residenti che potranno percorrere via Maresca e via dell’Ateletica dalle ore 10.30 alle ore 16.30.

Si invita la cittadinanza tutta alla piena collaborazione.