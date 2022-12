Campania – Allerta meteo gialla prorogata fino a domani mattina

E’ in vigore l’allerta meteo Gialla diramata dalla Protezione civile regionale ieri.

L’avviso resta valido fino alle 9 di domani mattina. La criticità idrogeologica è stata infatti prorogata di ulteriori 12 ore.

Proseguiranno fino a domani i temporali, anche intensi, e le precipitazioni su tutto il territorio regionale (incluse Ischia e le Isole del Golfo) ad eccezione delle zone 4 e 7: Alta Irpinia e Sannio; Tanagro.

Attenzione al rischio idrogeologico (allagamenti, fenomeni franosi, ruscellamenti, inondazioni, etc…) anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati in linea con i rispettivi Piani comunali di Protezione Civile.