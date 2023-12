Verona – Sequestrati 330mila articoli natalizi pericolosi

Centinaia di migliaia di articoli natalizi messi in vendita sugli scaffali di una nota catena commerciale di prodotti per la casa privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa a tutela del consumatore: è quanto hanno scoperto i finanzieri nel corso di un controllo svolto nell’ambito del “dispositivo operativo di contrasto ai fenomeni illeciti della contraffazione e all’abusivismo commerciale”.

In previsione dell’approssimarsi delle festività natalizie, infatti, il Comando Provinciale di Verona ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, in considerazione dell’importanza del presidio di legalità affidato al Corpo per garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare il Made in Italy.

In particolare, i finanzieri della Tenenza di Bardolino, durante un controllo presso una nota catena operante nelle vicinanze di Affi (VR), hanno rinvenuto circa 330 mila articoli natalizi messi in vendita senza l’indicazione dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005) quali, ad esempio, la composizione dei materiali, le precauzioni d’uso e di sicurezza per la salute dei minori, la presenza di sostanze nocive per la salute e le caratteristiche merceologiche.

Si è proceduto pertanto al sequestro dei prodotti insicuri e alla segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale alla competente Camera di Commercio per la successiva irrogazione delle sanzioni amministrative (da € 516 a € 25.823).

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Verona per la difesa delle regole del mercato, a contrasto della commercializzazione di prodotti pericolosi e delle manifestazioni di illegalità in grado di turbare il libero svolgimento delle attività d’impresa garantendo, al contempo, una protezione efficace dei consumatori nel tradizionale periodo di shopping natalizio.