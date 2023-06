Vercelli – Tenta di rapire un neonato, arrestata 30enne

La Polizia di Stato di Vercelli ha arrestato una trentenne gravemente indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata.

L’arrestata, il 31 maggio scorso, avrebbe tentato di sottrarre una neonata di 4 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in una chiesa del centro, non riuscendo nel suo intento solo per la decisa resistenza opposta dalla donna.

Riuscita a divincolarsi dalla presa, la donna guadagnava l’uscita inseguita dalla trentenne che non desisteva dal suo proposito, costringendo la madre a rifugiarsi in un cortile condominiale fino all’arrivo provvidenziale di una Volante della Polizia di Stato.

I poliziotti, dopo essersi accertati delle condizioni di salute della mamma e della bambina, hanno avviato subito le ricerche sulla base delle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, e da lì a pochi minuti sono riusciti a individuare l’autrice dei tentativi di rapimento in una via adiacente a quella dell’intervento.

A seguito della ricostruzione e documentazione dei fatti da parte della Squadra mobile a carico dell’indagata, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli, emetteva l’ordinanza di custodia cautelare.