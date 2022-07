Usa – Sparatorie alle parate del 4 luglio: 6 morti e 33 feriti

Arrestato un 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago, uccidendo sei persone e ferendone 31. Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, a nord della metropoli dell’Illinois, ed è stato subito portato in centrale per essere interrogato. Il killer ha sparato sulla folla dal tetto di un palazzo con un fucile, che poi è stato ritrovato dagli agenti. Stesso episodio anche a Filadelfia, dove è partita la caccia all’uomo dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone che partecipavano alla parata. Al momento il bilancio è di due poliziotti feriti.