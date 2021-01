Usa – Ragazzina uccisa a coltellate da gruppo di coetanee in Louisiana

Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate in Louisiana da un gruppo di coetanee. Il dramma si è consumato in un negozio Walmart, e la scena è stata filmata e postata sui social tramite Facebook e Instagram. Le quattro teenager, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, sono state arrestate e trasferite al Centro di Detenzione Minorile. La vittima è deceduta in ospedale, non sono chiari i motivi del folle gesto.