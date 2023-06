Usa – Orso bruno cerca di calarsi dalla finestra di un secondo piano

Mercoledì pomeriggio un orso è stato immortalato in un’invidiabile dimostrazione di atletismo nell’area di Blue Sage vicino a Fish Creek Falls Road a Steamboat Springs, in Colorado. L’incredibile filmato, ripreso da una vicina, mostra il grande orso bruno cercare di uscire da una finestra al secondo piano. Secondo la ricostruzione della testimone Heidi Hannah, l’animale sarebbe entrato nell’abitazione rompendo una finestra del piano inferiore. Lì avrebbe fatto incetta di costolette di maiale che il proprietario assente aveva lasciato sul tavolo per la cena e di alcuni snack rimediati della dispensa, prima di dirigersi verso la camera da letto principale al piano superiore. Ed è proprio dalla finestra del piano superiore che l’ospite indesiderato cerca di calarsi, decidendo tuttavia alla fine che l’obiettivo è troppo lontano. Torna perciò all’interno dell’abitazione, prende le scale, ed esce dalla finestra al piano terra. “Siamo grati che sia stato un ospite rispettoso”, ha dichiarato il proprietario di casa, Ryan MacFarlane. A parte qualche danno alla casa, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’episodio non è un caso isolato. Le interazioni tra uomo e orso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono aumentate negli ultimi anni, secondo il Colorado Parks and Wildlife, che ricorda che gli orsi bruni sono “curiosi, intelligenti e pieni di risorse ed esploreranno tutte le possibili fonti di cibo. Ecco di seguito l’incredibile video: https://www.itemfix.com/v?t=jc61yr