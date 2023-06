Albania – Si ribalta barca a vela al largo di Durazzo: tragedia sfiorata per quattro turisti italiani

Sull’imbarcazione a vela, naufragata a Durazzo, si trovavano quattro italiani, che, secondo quanto riferito, erano diretti a Corfù. Mentre navigavano la barca è andata a finire sugli scogli, nei pressi della zona denominata “Capo Rodoni” facendola ribaltare. Immediati i soccorsi dei militari della Capitaneria di porto di Durazzo, che sono riusciti a salvare i quattro cittadini italiani, che sono stati portati in barca fino a riva e poi in ambulanza all’ospedale per ricevere assistenza medica. A causa dello choc, un cittadino italiano di 48 anni, continua a ricevere assistenza medica presso l’ospedale, dove la sua vita è fuori pericolo, mentre gli altri tre, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, godono di buona salute.