foto di repertorio

Usa – Los Angeles continua a bruciare: 25 morti e 26 dispersi

Venticinque morti accertati, 26 dispersi, 162 chilometri quadrati in fumo, 250 miliardi di dollari di danni e raffiche che stanno per tornare a superare il livello d’allarme: questo il bilancio degli incendi che stanno mettendo in ginocchio Los Angeles. La città si prepara ad una nuova allerta meteo da bandiera rossa. Gli avvisi di allerta per incendi gravi sono attivi fino a mercoledì, con i famigerati venti di Santa Ana previsti a 80 chilometri orari e raffiche che raggiungeranno i 113 km/h sulle alture. Le aree in cui il rischio è più alto sono ancora quelle a ovest della contea di Los Angeles come Pacific Palisades e Malibu, oltre alla contea di Ventura, che si estende subito oltre, verso nord.