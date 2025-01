Napoli – Droga e tentato furto d’auto: tre arresti

Via Cesare Rosaroll: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesare Rosaroll hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo ma è stato tempestivamente bloccato e trovato in possesso di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 350 grammi circa.

Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Barra: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo che con fare circospetto si aggirava in piazza Egidio Velotti. Il predetto è stato trovato in possesso di 16 involucri di crack.

Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Mariglianella: tenta di rubare l’auto di un poliziotto. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto un 45enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, il soggetto è stato sorpreso a Mariglianella (Na) mentre stava tentando di rubare un veicolo in sosta. Il proprietario, un agente del Compartimento Polizia Stradale, libero dal servizio, ha notato l’uomo all’interno dell’abitacolo che, dopo aver manomesso il sistema di accensione, stava per darsi alla fuga; pertanto è intervenuto bloccandolo mentre i complici sono riusciti a darsi alla fuga a bordo di un’altra autovettura.

Il poliziotto, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione, ha tratto in arresto il 45enne che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.