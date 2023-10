Usa – Afroamericano ucciso dalla polizia in Georgia

Scagionato dopo aver passato 16 anni in carcere da innocente, un afroamericano è stato tragicamente ucciso da un poliziotto su un’autostrada della Georgia mentre stava andando a trovare l’anziana madre. Il 53enne Leonard Allan Cure è stato fermato lunedì mattina sulla Interstate 95 nella contea di Camden, poco lontano dal confine tra Georgia e Florida. Tra la vittima e l’agente della polizia stradale sarebbe quindi scoppiato un alterco, conclusosi fatalmente con l’uccisione di Cure. Lo riferisce l’Ufficio investigativo della Georgia (GBI). Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, al momento dell’alt Cure stava sfrecciando a circa 150 km/h in un’area in cui il limite di velocità è di 110, come riporta il New York Times, citando un portavoce del dipartimento dello sceriffo. Cure avrebbe tuttavia reagito violentemente all’arresto da parte dell’agente che prima di sparare sostiene di aver cercato di vincere la resistenza dell’uomo usando un taser e un manganello. La morte di Cure è avvenuta esattamente 20 anni dopo il suo arresto in un negozio Walgreens della Florida per sospetta rapina a mano armata e aggressione. Un anno dopo una giuria locale lo condannò all’ergastolo, prima che nel 2020 un giudice annullasse ogni condanna a causa dell’emersione di nuovi elementi di prova. Il Project Innocence della Florida, che ha rappresentato legalmente Cure durante il processo, , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha spiegato in un comunicato che la vittima stava andando a trovare sua madre nel sud della Florida quando è stato ucciso. L’uomo stava per acquistare una casa e aspirava a frequentare il college per diventare un produttore musicale.