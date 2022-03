Ucraina – Sostegno dell’UE per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze dei rifugiati

Oggi la Commissione europea illustra le azioni intraprese per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di coloro che fuggono dalla guerra contro l’Ucraina e la sua popolazione. Dall’invasione non provocata e ingiustificata da parte della Russia, in sole quattro settimane sono arrivati nell’Unione europea circa 3,5 milioni di persone, per la maggior parte donne e bambini. Si calcola che all’interno del paese vi siano circa 6,5 milioni di sfollati. Una dimostrazione lampante dell’accoglienza riservata dall’UE a coloro che arrivano nel suo territorio è data dalla prima attivazione in assoluto della direttiva sulla protezione temporanea, che offre un’assistenza rapida e uno status giuridico chiaro. Al sostegno immediato fornito in termini di assistenza alla frontiera, accoglienza e protezione civile, l’UE aggiunge oggi ulteriori misure per aiutare gli Stati membri a garantire che i beneficiari della protezione possano effettivamente accedere al diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, all’alloggio e all’occupazione (elementi distintivi dello stile di vita europeo).

Il sostegno disponibile comprende le seguenti misure.

Protezione speciale per i minori: occorre garantire ai minori un accesso rapido ai loro diritti, senza discriminazioni. È cruciale la registrazione al momento nell’ingresso nell’UE. La strategia dell’UE sui diritti dei minori offre un quadro completo per la protezione e il rispetto dei loro diritti. I coordinatori nazionali attualmente in carica nell’ambito della garanzia europea per l’infanzia hanno un ruolo essenziale nel promuovere e coordinare gli sforzi a livello nazionale e con le autorità regionali e locali. In tale contesto, i minori provenienti da istituti (come gli orfanotrofi) e i minori a rischio di tratta e sottrazione sono oggetto di particolare attenzione. La Commissione sta inoltre elaborando specifiche procedure operative standard per i trasferimenti dei minori non accompagnati .

Solidarietà in azione

La Commissione ha istituito una piattaforma di solidarietà che riunisce gli Stati membri e le agenzie dell’UE per coordinare il sostegno agli Stati membri che ne hanno bisogno. La piattaforma contribuirà a organizzare i trasferimenti di persone, all’interno dell’UE, verso gli Stati membri che dispongono di capacità di accoglienza e potrà anche collaborare all’apertura di percorsi verso paesi terzi che già ospitano comunità ucraine numerose, come il Canada o il Regno Unito. La solidarietà è stata espressa anche dal settore privato: molte imprese di trasporto organizzano treni umanitari e forniscono biglietti gratuiti alle persone in fuga. L’UE sta aiutando a rimpatriare cittadini non ucraini che si sono trovati coinvolti nella guerra in Ucraina, ad esempio con i primi voli umanitari di rimpatrio volontario sostenuti da Frontex dalla Polonia al Tagikistan e al Kirghizistan.

Soluzioni rapide e flessibili a sostegno della solidarietà

La Commissione ha adottato misure immediate per contribuire a mobilitare il sostegno finanziario agli Stati membri che ospitano coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, tra cui la proposta relativa all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e le modifiche ai fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020. Un sostegno su misura attraverso lo strumento di sostegno tecnico aiuterà gli Stati membri a sviluppare capacità istituzionali e operative per accogliere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, favorendo la loro integrazione sociale ed economica e utilizzando al meglio i fondi dell’UE disponibili per fornire alloggio alle famiglie o ai minori non accompagnati. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare i finanziamenti disponibili nell’ambito di REACT-EU, in particolare la sua quota per il 2022, pari a un massimo di 10 miliardi di €. Per sostenere gli Stati membri, specialmente quelli più vicini alla frontiera dell’UE con l’Ucraina, saranno messi a disposizione 3,4 miliardi di € di prefinanziamenti nell’ambito di REACT-EU al fine di accelerare l’accesso ai fondi. Nell’ambito del quadro finanziario concordato per il periodo 2021-2027 sono disponibili finanziamenti considerevoli provenienti sia dai fondi per gli affari interni che da quelli della politica di coesione.

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio

Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, ha dichiarato: “Circa la metà delle persone arrivate dall’inizio della guerra sono bambini, che hanno vissuto esperienze traumatizzanti e la cui vita è stata sconvolta da un giorno all’altro. È nostro dovere e nostra responsabilità garantire che siano accolti e assistiti in modo adeguato, compresi i minori con disabilità. La priorità immediata è ora offrire loro un luogo in cui possano sentirsi sicuri e ricevere in modo rapido e indiscriminato sostegno psicosociale, assistenza sanitaria, alimentazione e istruzione. I minori non accompagnati, separati dai genitori o orfani, devono essere immediatamente registrati e assistiti dai servizi di protezione dei minori per evitare di cadere vittime della tratta e di abusi. Con questa comunicazione intraprendiamo azioni concrete nell’interesse superiore di questi minori, in ogni fase del percorso”.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “La direttiva sulla protezione temporanea è stata attivata e permette a milioni di persone di accedere immediatamente a cure mediche, scuole, posti di lavoro e alloggi. Oggi la Commissione presenta una serie di ulteriori misure per aiutare gli Stati membri a mettere in pratica tali diritti. Con la piattaforma per il materiale scolastico, il meccanismo per i trasferimenti sanitari all’interno dell’UE, il bacino di talenti dell’UE per le persone in cerca di lavoro e l’iniziativa “Case sicure”, tradurremo la buona volontà degli europei in un aiuto pratico per i milioni di persone costrette a lasciare le loro case.”

La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: “Di fronte a milioni di persone sradicate, dobbiamo mettere rapidamente in atto la solidarietà in tutte le sue forme. È già operativa una nuova piattaforma di solidarietà tra gli Stati membri che permette loro di trovare una corrispondenza tra i bisogni e le capacità. I diritti di coloro che fuggono dalla guerra devono essere ripristinati rapidamente. Queste persone devono essere in grado di lavorare, beneficiare dell’assistenza sanitaria, avere un tetto sopra la testa e mandare i figli a scuola.”