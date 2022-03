Cina – Coronavirus: in lockdown città da 9 milioni di abitanti

In Cina è scattato il lockdown per un’altra città da 9 milioni di abitanti. Forte provvedimento per bloccare l’ondata di variante Omicron che sta mettendo a dura prova la politica della ‘tolleranza zero’ al Covid-19.

Le autorità sanitarie hanno deciso infatti di chiudere Shenyang, nella provincia di Liaoning, dopo aver accertato 47 nuovi casi.