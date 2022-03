Ucraina – Reporter americano ucciso dalle forze russe mentre filmava i profughi in fuga

Un giornalista americano è stato ucciso dalle forse russe ad Irpin, nei sobborghi di Kiev. Il reporter stava filmando i profughi in fuga quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco al collo. Nell’attacco sono rimasti feriti anche due colleghi portati in ospedale. Il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin ha annunciato che ai giornalisti non sarà più consentito l’accesso alla città per ragioni di sicurezza.