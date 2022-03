Caraibi – Nave da crociera arenata con migliaia di persone a bordo, 3.000 vacanzieri bloccati davanti alla Repubblica Dominicana

Una grande nave da crociera con 3.000 turisti e 1.600 membri dell’equipaggio si è arenata al largo della Repubblica Dominicana. Il capo della marina Ramón Betances Hernández ha detto lunedì che la nave si è arenata sulla costa settentrionale della nazione caraibica a causa dei forti venti. “Al momento non ci sono pericoli per i passeggeri o per i membri dell’equipaggio”. La speranza è di riuscire a liberare la nave dalla sua posizione attuale con la prossima alta marea. Secondo il sito web della Norwegian Cruise Line, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la “Norwegian Escape” è lunga oltre 300 metri e pesa 165.000 tonnellate. Può ospitare 4.200 passeggeri e 1.700 membri dell’equipaggio.