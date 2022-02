Ucraina – Draghi: “Attacco della Russia ingiustificabile”

“Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Così il premier Mario Draghi sulla delicata situazione in Ucraina.