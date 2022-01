Turris – Vibonese: 2-0. Le parole di Caneo: “Sogno Serie B realizzabile, ma dobbiamo credere in noi stessi”

Dopo la bella vittoria contro la Vibonese, ai microfoni il tecnico Bruno Caneo.

Sulla crescita: “È un continuo confronto, ci abbiamo preso gusto, i ragazzi lavorano tanto e con impegno. Sono molto contento”.

Sull’esordio di Sbraga: “È stato positivo, buona personalità e buona tecnica. Ci darà sicuramente una grossa mano”.

Su Tascone e Santaniello: “Tascone ha preso una botta sul quadricipite, niente di particolare, invece Santaniello sta facendo differenziato. Non vogliamo mettere fretta”.

Sulla cessione di Franco: “Perdiamo in palleggio, perdiamo su situazione importanti per noi. Ma sono contento anche degli altri che danno buone risposte. Siamo un gruppo forte e determinato. Daniele deve stare con noi perché manca in questo gruppo”.

Sulla promozione: “Il sogno è realizzabile, ma dobbiamo credere in noi stessi”.