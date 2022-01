Turris – Vibonese: 2-0. I Corallini vincono e convincono alla prima in casa del nuovo anno

Vince ancora la Turris, che alla prima in casa del nuovo anno sfodera una prestazione superlativa dando poche opportunità di scampo ad una Vibonese in evidente difficoltà.

Primo tempo

Al 5′ contropiede Turris, 4 contro 3, i Corallini arrivano in area e il portiere commette fallo da rigore.

Al 6′ vantaggio della Turris, Tascone si presenta dagli 11 metri e spiazza Marson.

Al 9′ Pavone sfiora un eurogol calciando dal limite dell’area di esterno, pallone a lato.

Al 23′ Leonetti ci prova al volo dal limite dell’area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Al 34′ raddoppio Turris. Contropiede micidiale avviato da Varutti, che recupera palla a centrocampo e dopo una grandiosa cavalcata appoggia a Leonetti che si accentrata e calcia sul secondo palo.

Secondo tempo

Al 52′ Longo vicino al tris. Il giocatore corallino arriva in area di rigore e calcia sul primo palo da posizione defilata ma il pallone finisce a lato.

Al 62′ punizione dalla sinistra, Bordo calcia direttamente in porta ma è sfortunato e colpisce la traversa.

Al 79′ Bordo si divora il 3 – 0 sbagliando clamorosamente un rigore in movimento dopo che Nunziante gli ha appoggiato a rimorchio un ottimo pallone.

Finisce dunque 2-0 il match tra Turris e Vibonese, coi padroni di casa che nel secondo tempo hanno solamente gestito il risultato a differenza di una prima frazione di gioco ad altissima intensità. Gli uomini di Caneo saranno di nuovo in campo Mercoledì in quel di Monopoli.