Turris – Ufficiale il ritorno del centrocampista Zampa

La S.S. Turris Calcio rende noto di aver acquistato il calciatore Enrico Zampa. Per il centrocampista, classe 1992, si tratta di un ritorno a Torre del Greco avendoci giocato già la scorsa stagione: “Sono davvero molto contento di poter indossare nuovamente la maglia rosso corallo. Non appena c’è stata la possibilità di poter giocare ancora una volta con la Turris, personalmente, insieme ai miei procuratori, ho voluto subito accelerare l’operazione. Torre del Greco è come casa mia, ho conservato amicizie importanti. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla causa. Siamo in un momento difficile – ha dichi