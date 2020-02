Turris – Ufficiale, arriva il portiere Ivano Feola

La Asd Turris Calcio comunica di aver tesserato, Ivano Feola (’91). L’esperto portiere ex Nocerina, Colligiana, Massese, Reggiana, Pistoiese, Pro Patria, è già a disposizione dello staff di mister Franco Fabiano. L’arrivo di Feola arricchisce e completa dunque la rosa dei portieri della Turris. “Voglio ringraziare la società per avermi dato questa possibilità, afferma Feola, sono a disposizione dei miei nuovi compagni e del mister per aiutarli in questa importantissima stagione, sperando di poter far parte della Turris anche il prossimo anno”.

L’Ufficio Stampa Asd Turris Calcio