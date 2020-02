Portici – Turris 2-3 (54′ Celiento, 71′ Longo, 76′ D’Acunto, 88′ Bisceglia, 92′ Prisco): pazzo derby al San Ciro, i corallini la spuntano nel finale

Al 95′ finisce la gara.

Al 92′ i corallini tornano in vantaggio con Prisco, che raccoglie una punizione di Franco e realizsa di testa.

All’88’ pareggio Portici con Bisceglia che batte Lonoce in mischia.

All’84’ espulso Celiento per doppia ammonizione. L’attaccante cade in area ma per l’arbitro e’ simulazione ed estrae il secondo giallo.

All’82’ fuori Longo, dentro Prisco.

All’80’ partita ancora aperta, i padroni di casa cercano il pareggio, controllano bene i corallini.

Al 76’ accorciano le distanze i padroni di casa con D’Acunto, che sorprende la difesa corallina.

Al 75’ fuori Palma e dentro Franco.

Al 71’ raddoppio Turris, Longo scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere.

Al 70′ per il Portici entra D’Acunto, fuori Mauro.

Al 64′ nel Portici esce Coratella, al suo posto Ruggiero.

Al 63’ punizione di Celiento dai 30 metri, palla sul palo. Sulla ribattuta Palma insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Al 60‘ ammonito Celiento.

Al 54’ Turris in vantaggio, azione personale di Celiento che salta due avversari e insacca.

Al 53’ angolo Turris, Longo anticipa tutti, salva sulla linea un difensore dei padroni di casa.

Al 51’ ancora Turris, cross di Celiento per Longo che schiaccia debolmente.

Al 50’ ci prova Celiento, tutto facile per Torino.

Al 48’ lancio di Aliperta per Longo che di testa conclude, para il portiere.

Al 45′ inizia la ripresa. Entra Celiento ed esce Forte.

Secondo tempo

Fine primo tempo

Al 45’ angolo Turris, ancora una volta libera la difesa dei padroni di casa.

Al 43’ punzione Turris dalla sinistra, libera la difesa.

Al 45’ ancora angolo Zturris ancora una volta libera la difesa dei padroni di csss

Al 39’ cross di Onda, manda in angolo Esempio.

Al 35’ cross di Mauro e conclusione di Onda, mura Di Nunzio.

Al 33′ fuori Giofre e dentro Fibiano.

Al 27′ occasione Portici. Cross in area, Coratella viene anticipato bene da Varchetta al momento della conclusione.

Al 25′ Alma ben servito in area non riesce a trovare la conclusione facendosi anticipare.

Al 22′ occasionissima Turris. Longo mette al centro dalla sinistra, il pallone arriva a Palma che manda alto di testa.

Al 19’ tanto possesso palla per la Turris e poche azioni degne di nota. Partita difficile come pronosticato ala vigilia.

Al 15’ partita combattuta a centrocampo, la Turris cerca Aliperta ben chiuso dalla mediana dei padroni di casa che cercano di rispondere alle avanzate coralline.

Al 13’ ammonito Del Gaudio.

Al 12′ padroni di casa pericolosi su corner, la palla attraversa l’area corallina ma nessuno ci arriva e la difesa libera.

Al 9′ gara bloccata, si gioca prevalentemente a centrocampo.

Al 4′ ci prova di testa Longo, palla alta.

Al 1′ inizia la gara.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

PORTICI: Torino, Luise, Del Gaudio, Nappo, Arpino, Bisceglia, Mauro, Grieco, Improta G., Onda, Coratella. A disp.: Maisto, Peluso, Mazza, Valentino, Improta U., Romano, Imbimbo, D’Acunto, Ruggiero. All. Mattiacci.

TURRIS: Lonoce, Giofré, Varchetta, Palma, Aliperta, Longo, Di Nunzio, Alma, Fabiano, Forte, Esempio. A disp.: Piazza, Franco, Sowe, Celiento, D’Alessandro, Riccio, Fibiano, Prisco, Da Dalt. All. Fabiano.