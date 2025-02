Turris – Trapani 0-4. Ennesima umiliazione per i corallini, i siciliani calano il poker al Liguori

Prosegue la discesa verso il baratro per la Turris che oggi cade contro il Trapani per quattro reti a zero.

Solito copione, primo tempo con poche occasioni e gli ospiti nel finale di frazione riescono a sbloccarla grazie ad una rete di Ciuferri.

Nella seconda frazione crollano i corallini. Ndiaye riceve la seconda ammonizione e lascia la squadra in dieci, ne approfitta il Trapani che realizza il raddoppio con Ongaro, la Turris perde anche Castellano per espulsione e resta in nove uomini. Tanti ingressi dei giovani della primavera che però non cambiano il copione. Nel finale Celiento realizza una doppietta che chiude il match sullo 0-4.