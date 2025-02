Turris – Trapani: chiuso il Liguori ai tifosi per pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica

Incontro “Turris -Trapani” Serie C Girone C 2024-2025, da disputarsi sabato 8 febbraio 2025 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Turris -Trapani”, valevole per il Campionato di Serie C Girone C 2024-2025, in programma presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sabato 8 febbraio 2025, l’adozione della seguente prescrizione:

disputa dell’incontro in assenza di spettatori.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 5 febbraio, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.