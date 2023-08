Turris – Termina in pareggio l’amichevole con il Potenza

Termina con un pareggio l’ultimo test amichevole della stagione per la Turris. Allo stadio Viviani, l’allenamento congiunto finisce con il risultato 3-3. Mister Caneo deve fare a meno, causa virus influenzale, di Scaccabarozzi, Pavone e Maestrelli. Recuperato invece in extremis Zampa che si accomoda in panchina.

A sbloccare il match è il Potenza al 44’ del primo tempo con Verrengia. Dopo un minuto è invece Maniero a ristabilire la parità trasformando un calcio di rigore.

Il secondo tempo si apre subito con il vantaggio corallino grazie ad una zampata di Nocerino al 4’. La squadra torrese cala il tris in ripartenza con De Felice al 30’. Il Potenza prima accorcia le distanze dagli undici metri con Caturano e poi trova il definitivo 3-3 grazie a Maddaloni proprio allo scadere del tempo regolamentare.

Turris: Fasolino (1’st Pagno); Cocetta (40’st Musumeci), Miceli (13’st Esempio), Burgio (25’st Onda); Cum (40’st Rizzo), Franco, Pugliese (13’st Zampa), Contessa, Giannone (33’st Guida), Maniero (21’st De Felice), D’Auria (1’st Nocerino).

Reti: 44’ Verrengia, 45’rig. Maniero, 4’st Nocerino, 30’st De Felice, 32’rig. Caturano, 44’st Maddaloni.