Turris – Taranto 1-1. Un errore di Franco gela il Liguori

Turris – Taranto1-1. Un errore di Franco gela il Liguori

Finisce in pari il match tra Turris e Taranto. Primo tempo dove le due compagini si studiano, e preferiscono non rischiare. Poche emozioni, fino al minuto 45, quando il direttore di gara non ravvisa due penalty per i corallini nella stessa occasione.

Nella seconda frazione di gioco la partita è più viva, la Turris vuole il gol e lo dimostra subito, difatti dopo pochi secondi va vicina al vantaggio con D’Auria.

A 30 minuti dal termine ecco il vantaggio firmato Contessa che con un tiro da fuori area batte il portiere ospite.

I corallini non danno segni di cedimento e hanno tra le mani la partita, fino a quando un retropassaggio sbagliato di Franco manda in porta Zonta che solo davanti a Marcone, insacca.

Finisce dunque in pari il match tra Turris e Taranto, coi corallini che sprecano l’occasione di portarsi a +10 sul Monterosi Tuscia.

Primo tempo

Al 22′ occasione per il Taranto. Simeri scatta sul filo del fuorigioco, aggancia e calcia a notta sicura, ma Esempio salva con una grandissima chiusura.

Al 38′ si fa vedere la Turris in avanti con Esempio che dagli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti, pallone alto.

Al 45′ la Turris protesta per due rigori nella stessa azione non visti dal direttore di gara.

Secondo tempo

Al 47′ occasione per entrambe le squadre. La prima a rendersi pericolosa è la Turris con D’Auria che riceve in area da Casarini un pallone da spedire in rete, solo davanti al portiere calcia centralmente e spreca. In contropiede è il Taranto pericoloso con un tiro di Matera dal limite dell’area.

Al 65′ Turris in vantaggio con Contessa che calcia al volo da fuori area dopo e realizza un grandissimo gol.

Al 73′ pareggio del Taranto. Clamoroso errore di Franco che manda in porta Zonta e a tu per tu con Marcone, insacca.