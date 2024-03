Giugliano – Turris: 2-1. Jallow illude, corallini ko

La Turris cade a Giugliano e continua a non vincere in trasferta.

Pronti via subito padroni di casa in vantaggio con un autogol di Cocetta, che nel tentativo di intercettare un cross di Balde, spedisce il pallone alle spalle di Pagno.

Al 6′ va vicinissima al paria Turris con Nocerino che riceve in profondità, salta Russo, ma un difensore salva un pallone diretto in porta.

Nella seconda frazione trova subito il pari la Turris con Jallow che riceve al centro da Nicolao e trova la prima gioia con la maglia corallina.

Ambedue le squadre provano a vincerla e il Giugliano ci riesce grazie a Salvemini che scatta in profondità, resiste ad un contrasto con Maestrelli e batte Pagno.

Nel finale Turris vicina al pari con D’Auria che calcia tutto solo sul secondo palo, Russo devia e il pallone colpisce la traversa.