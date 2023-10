Potenza – Turris: 2-3. La Turris vince nel finale grazie ad una rete di Maestrelli

Vince una partita pazza la Turris grazie ad una rete di Maestrelli nel finale.

Buon primo tempo dei corallini che si portano in vantaggio per due reti a zero.

Brutta e pazza la seconda frazione di gioco, poche occasioni, ma tre reti.

I padroni di casa riescono a trovare due reti con Di Grazia, migliore in campo dei suoi, ma al 97′ dagli sviluppi di una punzione, Maestrelli insacca e fa tornare alla vittoria gli uomini di Caneo.

Primo tempo

Al 14′ palla recuperata a centrocampo da parte del Potenza, Volpe punta la difesa, vede l’inserimento di Caturano che riceve il pallone, ma calcia male e manda fuori.

Al 15′ risponde subito la Turris. Contessa serve al centro Maniero che controlla, si gira e calcia all’interno dell’area di rigore, pallone a lato.

Al 19′ Turris in vantaggio. Grandissima azione dei corallini, cambio campo di Franco per Giannone che controlla e si accentra, vede l’inserimento di Contessa, lo serve e si inserisce in area chiamando la triangolazione, l’esterno corallino capisce il movimento, crossa al centro e Giannone si fa trovare pronto sbloccando il match.

Al 27′ grandissima occasione per i padroni di casa. Hadziosmanovic crossa al centro per Candellori, ma Fasolino compie un miracolo e manda in angolo.

Al 34′ ancora Potenza pericoloso, stavolta con Saporiti che riceve al limite dell’area, calcia di prima, palla alta.

Al 35′ raddoppia la Turris con D’Auria che riceve in area da Giannone e calcia di potenza sul primo palo battendo Gasparini.

Secondo tempo

Al 51′ accorcia le distanze il Potenza. Grandissima giocata di Di Grazia che passa tra due uomini corallini, entra in area e la piazza sul secondo palo.

Al 55′ angolo dalla destra, la raccoglie sul secondo palo D’Auria, ma il pallone finisce fuori.

Al 58′ ancora Potenza pericoloso con Gagliano che controlla e calcia dal limite dell’area, il pallone però si stampa sulla traversa.

Al 93′ espulso Matera per doppio giallo. Turris in dieci.

Al 95′ pareggio del Potenza con Di Grazia che con una punzione magistrale pareggia.

Al 97′ torna in vantaggio la Turris con Maestrelli. Punizione di Franco dalla sinistra, cross al centro e Maestrelli sul secondo palo insacca.

98′ Turris in nove. Espulso Franco.