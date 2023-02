Turris – Potenza 0-1, Fontana: ‘Non abbiamo concretizzato. Mai avuta la squadra al completo ma il campionato non è finito oggi’

Di seguito le parole del mister corallino Gaetano Fontana al termine della gara con il Potenza.

Sulla partita: “La squadra ha giocato, ha creato ma non abbiamo concretizzato. Sento delle cose strane intorno alla squadra, tutte cose fuorvianti che non sono vere. Siamo arrivati a questa partita con cinque assenze che non si regalano a nessuno. Noi continuiamo a lavorare”.

La squadra ha fatto meglio solo della Fidelis Andria negli ultimi mesi nonostante il mercato e il cambio di allenatore: “Da quando sono arrivato non ho mai avuto una squadra perché siamo partiti che c’erano giocatori infortunati, nel mentre sono andati via giocatori, ne sono arrivati altri e ci sono state squalifiche. Carte alla mano, questi sono giocatori di spessore, ma tutti insieme non li ho mai avuti. Oggi Leonetti, Perina, Frascatore, Rizzo e Di Nunzio non li ho avuti. Ci presentiamo ad un match importante senza questi giocatori. Penso che solo il Catanzaro non avrebbe avuto difficoltà visto che ha un’armata. Mi dispiace per la gente, ci hanno sostenuto fino alla fine. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato, ciò non vuol dire che il campionato sia finito oggi”.

Sul lavoro in settimana e la pochezza di risultati: “Non può esserci una sola risposta. L’unico modo per uscire è il lavoro. Manca la serenità, i ragazzi ne risentono, vorrebbero anche loro avere risultati diversi. Siamo tutti colpevoli, abbiamo il sacrosanto dovere di raddrizzare la rotta”.

Sulla fragilità mentale: “Quando manca la lucidità è difficile. Però sfido chiunque in un momento di difficoltà ad essere lucidi. I ragazzi sono degli esseri umani, prima di pensare al contratto pensano al momento che stanno vivendo. L’unica cosa che sto cercando di togliere alla squadra è la “scusite acuta”, non bisogna cercare sempre un colpevole, bisogna lavorare per uscirne fuori”.

La squadra non approfitta delle poche luci che sembrano arrivare: “Non è una scusa, ma quando hai Giannone che sta iniziando solo ora a muovere la gamba, Leonetti che rientrava da un mese fermo, ha giocato col Monterosi, e la settimana dopo ha avuto altri problemi muscolari. Non mi posso aspettare una prestazione ottimale da un giocatore quando non è al 100%”.