Turris – Potenza 0-1: brutto ko al Liguori, si complica la corsa salvezza

Ennesima sconfitta per la Turris che perde uno scontro diretto importantissimo ai fini della salvezza.

Gli uomini di Fontana inciampano ancora nei soliti errori, non impensieriscono mai gli avversari e danno l’impressione di poter prendere gol ad ogni azione avversaria.

Primo tempo

Al 1′ ci prova subito Contessa dai 20 metri, Gasparini blocca senza problemi.

Al 6′ Maniero calcia di prima intenzione dopo un passaggio di Giannone, il pallone finisce largo.

Al 11′ calcia ancora da fuori area la Turris, stavolta con Giannone che però manda tra le braccia di Gasparini.

Al 15′ si fa vedere il Potenza in avanti con Caturano, ma Fasolino senza problemi blocca il tiro.

Al 28′ ci prova il Potenza con Talia, ma il pallone finisce a lato.

Al 33′ ghiotta occasione per il Potenza. Caturano riceve un cross in area di rigore, colpisce di testa, ma non riesce ad angolare. Blocca Fasolino.

Al 40′ clamorosa occasione per la Turris. Guida crossa sul secondo palo per Maniero, l’attaccante corallino colpisce male e non trova la porta da distanza ravvicinata.

Al 41′ risponde il Potenza con Talia che calcia, Fasolino manda in angolo. Dagli sviluppi del corner Murano realizza il gol del vantaggio, ma l’arbitro segnala fuorigioco.

Al 43′ Potenza ancora pericolosissimo con Murano che entra in area e calcia in diagonale, il pallone sfiora il palo.

Secondo tempo

Al 51′ Turris pericolosa con Contessa che riceve da Giannone e calcia, pallone alto.

Al 52′ ancora corallini pericolosi dalla distanza, stavolta con Zampa che calcia, ma il pallone sfiora il palo.

Al 55′ ancora un’occasione per la Turris. Guida calcia dal limite dell’area, Gasparini manda in angolo.

Al 62′ passa il Potenza con Hadziosmanovic che riceve in profondità e a tu per tu con Fasolino insacca.

Al 73′ ci prova direttamente da angolo Giannone, Gasparini salva sulla linea.

Al 87′ ci prova Longo con una girata in area di rigore, pallone fuori.