Turris – Picerno 1-1, Fontana: ‘I ragazzi stanno dimostrando di essere uomini e professionisti’

Ecco le dichiarazioni di Fontana al termine del match con il Picerno

Sullo spirito: “Il pari non è l’unica cosa da salvare. Se pensiamo alle condizioni in cui si trovava la squadra prima della partita, non è così.

I ragazzi secondo me stanno andando oltre alle loro reali potenzialità. Quando ti ritrovi a non avere attaccanti di ruolo, fatta eccezione di Guida che è appena arrivato e Maniero ha avuto problemi alla schiena, mi dite cosa bisogna imputare alla squadra?

Se devo fare una disamina da quando sono qui, devo evidenziare le qualità di questi ragazzi. Lavorano come persone speciali. Stanno dimostrando di essere uomini e professionisti esemplari. Da Taranto siamo usciti con un pareggio grazie al carattere e oggi anche abbiamo ripreso la partita grazie al carattere.”

Sulla classifica: “Se si guarda l’immediato, scoraggia, ma dobbiamo guardare al finale, non ad oggi. Se guardiamo la partita con la Juve Stabia e quella di oggi, almeno una avremmo dovuto vincere. Con questo atteggiamento e coi ragazzi che rientreranno, abbiamo buone possibilità.

Oggi quando ho messo Leonetti mi sono fatto il segno della croce, ha fatto solo due allenamenti e ho cercato di fargli fare meno metri possibili.”

Sulla vittoria: “Si fa continuando così e guadagnare salute. Loro fanno 3 cambi di categoria, noi ancora non li abbiamo. Oggi ho portato Santaniello e Giannone solo per fargli odorare il campo. Leonetti non ne aveva, dopo uno scatto mi ha detto che aveva il fiato corto, ha fatto 2 allenamenti e neanche completi.”