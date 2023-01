Turris – Picerno 1-1: Leonetti risponde a Golfo, arriva il terzo pareggio della gestione Fontana

Ancora un pareggio per la Turris che riacciuffa il Picerno all’ultimo minuto grazie a Leonetti che al ritorno in campo, realizza un gol importantissimo in ottica salvezza. La Turris cerca di fare gioco ma non riesce ad incidere, Picerno ordinato e attento.

La cronaca

Al 5′ riceve in profondità Santarcangelo che calcia sul primo palo, ma Perina manda in angolo.

Al 27’ conclusione di Maniero, para l’estremo difensore ospite

Al 31’ ci provano gli ospiti con Guerra, palla di poco fuori

Al 44’ ci prova Maniero, palla fuori misura

Secondo tempo

Al 49′ occasione Turris. Franco calcia a giro da posizione defilata. La palla sfiora il palo.

Al 50′ ancora Turris pericolosa, stavolta con Ercolano che colpisce di testa dopo un cross dalla sinistra di Contessa, ma il pallone finisce alto.

Al 70′ ci prova Contessa dai 20 metri, palla in angolo.

Al 71′ dagli sviluppi di un corner, ancora Turris pericolosa con Di Nunzio che colpisce di testa, ma manda di poco a lato.

Al 73′ occasionissima per il Picerno con D’Angelo che calcia dall’interno dell’area piccola, ma Perina salva.

Al 75′ Picerno in vantaggio con Golfo che riceve in area di rigore e in diagonale batte un incolpevole Perina.

Al 83′ clamorosa traversa a porta vuota di Maniero. Dopo un cross di Guida, la palla attraversa tutta l’area di rigore, finisce a Maniero che ad un passo dalla porta manda sulla traversa.

Al 90′ pareggia la Turris con Leonetti che raccoglie in area dopo una sponda di Maniero ed insacca.

Al 96′ ci prova Franco, pallone di poco alto.