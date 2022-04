Turris – Paganese: 4-2. Le parole di Primicile, Caneo e Leonetti. “Andremo a Foggia per provare a farle lo sgambetto”

Dopo la vittoria e il raggiungimento dei playoff, ai microfoni ci sono Primicile, Caneo e Leonetti.

PRIMICILE:

“Ho sempre detto ai ragazzi che dovevamo conquistare questo traguardo. Penso che la turris abbia meritato contro chiunque di meritare questo traguardo.”

Sulla sfida col Foggia: “Per noi inizia un nuovo torneo, non siamo al 100% della nostra condizione, speriamo di recuperarla in settimana.”

Su Santaniello: “Emanuele lo abbiamo ovattato, lo abbiamo gestito bene per recuperarlo a fine campionato. Sappiamo che è fondamentale per noi.”

Sulle proteste di Caneo: “Questa partira deve insegnarci per il futuro che nulla è scontato. Siamo stati bravi a reagire. L’atteggiamento del mister è frutto del nervosismo, spiace che non ci sia alla prossima partita.”

CANEO:

“Dovevamo passare solo un brutto momento, per quanto riguarda Emanuele, bisognava solo recuperarlo.

Sulla tensione con l’arbitro: “Se fosse stato un rigore eclatante sarei stato zitto, ma così no. Mi sono stancato, ad Avellino non ce ne hanno dato un rigore clamoroso, a Castellammare anche, adesso basta, mi sono stancato. Non possiamo lavorare in settimana per preparare la partita per poi vanificare il risultato finale per colpa di un’invenzione.

Sulla gara col Foggia: “Andiamo lì per cercare di fare lo sgambetto al Foggia. Di Nunzio si è fatto male e Franco sarà squalificato, ma abbiamo alternative importanti.”

Su Tascone: “Simone recupera, è un leone.”

Sul cambio di mentalità: “Ho fatto ricordare ai ragazzi chi eravamo e che non dovevamo perdere quella credibilità acquisita.”

LEONETTI:

“Oggi siamo arrivati a 15 gol, ma sono contento anche per il traguardo di squadra. Playoff strameritati, possiamo dire la nostra anche lì.”

Sulla sfida col Foggia: “Per me è come un derby, darò il massimo come ho sempre fatto in tutte le partite.”

Sul blackout nel secondo tempo: “Siamo sempre stati in partita, tranne in quei 5 minuti, e infatti ne abbiamo fatti altri 2.”

Un voto al suo campionato: “Mi darei un 8,5/9. Mi son sempre messo a disposizione per la squadra.”